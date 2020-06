Bruno Lage dá ‘negativa’ ao central Koch

O interesse do Benfica na contratação do defesa central Robin Koch esmoreceu, na sequência das últimas avaliações feitas pelos responsáveis técnicos do emblema da Luz, sob a supervisão de Bruno Lage.Koch, de 23 anos, está referenciado pelo Benfica há algum tempo. É titular da equipa do Friburgo. Após o recomeço da Liga alemã tem sido observado com maior acuidade. E não se pode dizer que as coisas lhe estejam a correr bem. Nos quatro jogos já realizados desde a retoma, o Friburgo perdeu dois e empatou outros dois. Um dos encontros que mereceu especial atenção de Lage foi o Friburgo-Ein. Frankfurt (dia 26 de maio), que terminou com um empate 3-3.Koch esteve mal em dois dois três golos sofridos pela sua equipa. Lage deu-lhe avaliação negativa. Na última partida acabou mesmo por ser substituído, aos 75’, na derrota com o Bayer Leverkusen (0-1).Robin Koch foi recomendado na Luz por Tiago Pinto, diretor-geral para o futebol. O Friburgo começou por pedir perto de 20 milhões de euros pelo seu passe. Mais recentemente, o clube alemão já tinha baixado a fasquia para os 10 milhões.Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, concede esta segunda-feira uma entrevista ao canal do clube (BTV), a partir das 21, na qual irá abordar diversos temas da atualidade. A conversa decorre três dias antes do regresso dos encarnados à Liga (próxima quinta-feira), frente ao Tondela. Um dos temas abordados será também a fratura com Luís Nazaré, que recentemente se demitiu do cargo de presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Benfica.