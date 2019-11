Bruno Lage debaixo de fogo no regresso à Europa

Bruno Lage tem amanhã mais um teste importante no Benfica. Um resultado negativo em Leipzig, no jogo referente à 5ª jornada da Champions, deixa-o ainda mais exposto às críticas internas que nesta época têm minado a sua condição de responsável técnico do futebol .

A equipa do Benfica vem de uma pobre exibição num jogo da Taça de Portugal, tendo ganho dificilmente e sem brilho (2-1) frente a um adversá...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />