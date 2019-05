Bruno Lage deseja rápidas melhoras a Iker Casillas

Casillas foi internado de urgência após enfarte do miocárdio.

Por Lusa | 14:22

O treinador do Benfica desejou esta sexta-feira rápidas melhoras ao guarda-redes Iker Casillas, que sofreu um enfarte agudo do miocárdio na quarta-feira, considerando que Portugal deve valorizar a presença de jogadores com o "prestígio e qualidade" do futebolista espanhol.

Bruno Lage iniciou a conferência de imprensa relativa ao jogo com o Portimonense, da 32.ª jornada da I Liga, com a declaração sobre o guarda-redes do FC Porto.

"Desejar as rápidas melhoras ao Iker Casillas. Tivemos um dia de paz, tivemos que nos unir em torno de uma infelicidade e são estes momentos em que temos de refletir sobre o que queremos para o futebol nacional", afirmou.