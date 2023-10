Bruno Lage despedido do Botafogo

Bruno Lage não é mais o técnico do Botafogo; Confira o posicionamento institucional desta terça-feira (3)



Chegou ao fim a passagem de Bruno Lage pelo Botafogo. Em comunicado publicado durante a madrugada desta quarta-feira, o clube brasileiro informou que o treinador português não irá continuar no comando da equipa, realçando que os últimos resultados obtidos "não foram os esperados"."O Botafogo informa que, por decisão de John Textor e do Departamento de Futebol, Bruno Lage não é mais o técnico da equipa principal. O Botafogo destaca o profissionalismo, o caráter e o comprometimento de Bruno Lage no período em que defendeu a camisola alvinegra e fez parte da família. Apesar do início do treinador, com 10 jogos de invencibilidade, os últimos resultados não foram os esperados. Fica o agradecimento do Clube ao Bruno e a toda a sua equipa técnica pelos serviços prestados ao Glorioso ao longo dos últimos meses, desejando muito sucesso em seus futuros desafios", pode ler-se no começo do comunicado publicado no site oficial do 'Fogão', que já revelou qual o nome que irá comandar a equipa de forma interina: "Como família, o Botafogo vai buscar no momento soluções dentro de casa. O Clube segue com confiança inabalável e firme no propósito da temporada com o suporte incansável de uma legião de alvinegros apaixonados. Lucio Flavio e Joel Carli (na função de treinador adjunto) assumem de forma interina o comando da equipa a partir desta quarta (4) na preparação para a partida de domingo, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro."Bruno Lage foi oficialmente anunciado como treinador principal do Botafogo no dia 8 de julho, na altura para ocupar a vaga deixada pelo compatriota Luís Castro, que entretanto se mudou para o futebol saudita e assumiu o comando técnico do Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Otávio.Quando Bruno Lage assumiu as rédeas da equipa, o Botafogo liderava o Brasileirão destacadíssimo, com 13 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. Fruto dos resultados mais recentes da equipa, o 'Fogão' tem agora uma vantagem de sete pontos para o vice-líder, o RB Bragantino, equipa liderada por um outro português: Pedro Caixinha.Em 16 jogos à frente do Botafogo, Bruno Lage conseguiu cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas.Apesar do mau momento, o Botafogo tem neste momento o melhor ataque (40 golos marcados) e defesa (16 golos sofridos) do campeonato brasileiro.