Bruno Lage diz que Chiquinho pode ser o novo João Félix do Benfica

Bruno Lage não tem dúvidas: Chiquinho pode ser o novo João Félix do Benfica, apurou oO jogo de quarta-feira com o Portimonense na Luz (4-0) acabou por mostrar uma equipa mais próxima daquilo que o técnico pretende e isso muito se deve à exibição do jogador que no verão foi resgatado ao Moreirense. Chiquinho (24 anos) teve uma prestação muito elogiada, não só pelos adeptos mas também pela equipa técnica, soube oO médio, que jogou nas costas de Vinícius, teve intervenção direta em dois dos golos. Criou ainda oportunidades para visar a baliza adversária em remates de meia distância (outra das suas qualidades).Lage tem trabalhado no sentido de formatar Chiquinho, desde o seu regresso à Luz, para fazer os mesmos movimentos que João Félix (vendido no verão ao Atlético Madrid por 120 milhões de euros) fazia na época passada.Esta adaptação acabou por conhecer um retrocesso com a lesão do jogador no final do mês de agosto, diante do FC Porto (0-2). O regresso em pleno de Chiquinho aconteceu em Tondela (0-1) e já aí mostrou bons pormenores.Este sábado (18h00, BTV), com o Rio Ave na Luz (Liga), Chiquinho vai fazer o segundo jogo oficial pelas águias a titular.Benfica e Rio Ave entram em campo este sábado, na abertura da jornada 10, com nove jogadores cada. Os capitães e sub-capitães entram mais tarde no alinhamento, como forma de apoio à campanha ‘2 Fora de Jogo’, que lembra que o cancro da próstata afeta dois em cada 11 homens."Para ti meu pai, meu barriguinhas... especial para mim poder fazer golo no teu aniversário [...] Um dos maiores obreiros de eu poder jogar num estádio destes", escreveu nas redes sociais o defesa André Almeida, autor do 1-0 das águias diante do Portimonense."É uma enorme felicidade, um sonho que tinha desde criança jogar neste estádio, perante estes adeptos. Estou muito feliz", disse Chiquinho no final do jogo.Mário Dias, antigo vice-presidente do Benfica e considerado o ‘pai’ da construção do novo Estádio da Luz, foi esta quinta-feira homenageado pelo clube.