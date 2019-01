Bruno Lage diz que equipa do Benfica está "cada vez mais sólida"

Treinador só pensa em aumentar registo de vitórias. Vê evolução com o passar do tempo e os atletas com vontade de “ouvir”.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Curta, mas plena de confiança. A conferência de imprensa de Bruno Lage demorou apenas cinco minutos, o suficiente para perceber que o técnico vê todas as razões para voltar a sair do Estádio D. Afonso Henriques com uma vitória, tal como na terça-feira (1-0), para a Taça de Portugal.

"Estou convicto de que poderemos estar mais fortes, fundamentalmente porque tivemos três dias para continuar a evoluir e vamos numa sequência de jogos em que sinto que somos cada vez mais sólidos, nos processos defensivo e ofensivo", esclareceu Bruno Lage, lembrando a remodelação que está a fazer do 4x3x3 para o 4x4x2.

Sobre a desvantagem de cinco pontos em relação ao FC Porto, e a ausência histórica de uma ultrapassagem idêntica numa só volta por parte dos encarnados, o técnico minimizou. "Não conheço essa estatística, mas não é algo que me preocupe agora. Aquilo que me interessa é a tarefa, a evolução, o treino e o jogo. Não fazer distinção entre competições e encarar todos os encontros com a mesma exigência de vencer", frisou.

"Eu quero é que todos os jogadores estejam disponíveis para ouvir. E é isso que eu sinto. Que estejam disponíveis para ajudar a equipa e torná-la mais competitiva. Temos evoluído e estamos mais sólidos no sistema", assegurou o treinador do Benfica. Rúben Dias está de fora, por castigo. Fejsa é a principal dúvida, por razões físicas.



"Primeira de 17 finais"

O treinador do V. de Guimarães considera o duelo com o Benfica, a primeira de 17 ‘finais’ rumo a uma qualificação europeia. Eliminados da Taça da Liga pelo Tondela (0-2), e da Taça de Portugal pelo Benfica (0-1), os minhotos já só se podem apurar para a Liga Europa através do campeonato. Com o médio Pêpê indisponível - está cedido pelo clube da Luz -, Luís Castro vai contar novamente com André André no meio-campo e Tozé na ala.



Recurso ao vídeo contra o cansaço

Lage concorda que a sobrecarga de jogos coloca os atletas em maior risco de lesão e que há que fazer uma reflexão. "Temos de treinar o máximo sem criar desgaste. Há muito recurso ao vídeo", referiu, numa conferência realizada em Guimarães.