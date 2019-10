Bruno Lage e a eliminação do Sporting da Taça: "O nosso favoritismo não se altera"

Bruno Lage mostrou-se satisfeito com a goleada (4-0) do Benfica sobre o Cova da Piedade, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.No final do encontro, o treinador do Benfica aproveitou para realçar a seriedade com que os seus jogadores encararam o encontro com emblema de Almada, afirmando que a entrada "muito forte", bem como as substituições que Jorge Casquilha, treinador do Cova da Piedade, fez na segunda parte mudaram o rumo do jogo a favor das águias."A equipa teve um comportamento sério durante os 90 minutos e isso deixa-nos felizes e realizados. Tivemos duas oportunidades no início da primeira parte, podíamos ter feito o golo muito mais cedo. Uma reentrada muito forte na segunda parte e, com as alterações que o Piedade fez, passou a jogar com um 4x4x2, o jogo ficou a nosso favor. É uma vitoria importante, mas a seriedade e o comportamento coletivo foi o que mais me agradou", confessou."O coletivo vive disso, da dinâmica dos dois avançados, dos médios, dos alas, mas o mais importante é que quando sejam chamados consigam corresponder"."Não, o nosso favoritismo não se altera. Qualquer um pode perder mas há favoritos. O Benfica é sempre favorito a vencer. Tivemos uma paragem longa, era preciso darmos uma resposta e os jogadores foram sérios, temos de dar continuidade a isto", finalizou.