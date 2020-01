Bruno Lage: "É tempo de começar do zero"

Bruno Lage no Benfica

"Este é o momento de olharmos, eu e os jogadores, para o nosso carro, para o conta-quilómetros, carregar no botão e começar do zero". O balanço foi feito esta sexta-feira por Bruno Lage, no dia em que cumpriu um ano à frente da equipa principal do Benfica."Mudou muita coisa, mas não muda a mentalidade. É um recomeço em que temos que estar bem. É difícil jogar contra o V. Guimarães", reforçou o técnico na antevisão do jogo deste sábado (20h30) em casa dos minhotos.De fora do jogo com os vimaranenses está Weigl, o novo reforço do Benfica. Apesar de ainda não contar com o médio, o treinador conhece bem as suas qualidades: "É um grande jogador que se junta a uma grande equipa, recheada de grandes jogadores. Vai trazer muitas soluções para aquela posição."Apesar de estar indisponível, Weigl já teve a oportunidade de falar com os novos companheiros e com Bruno Lage. O técnico, de 43 anos, revelou as primeira palavras dirigidas ao médio alemão de 24 anos, no Seixal. "Disse-lhe apenas ‘bem-vindo’ e ‘boa sorte’. Foi o contacto normal com os colegas, apenas isso", esclareceu.Weigl, que custou 20 milhões de euros ao Benfica, é uma das contratações mais caras da história do clube. No entanto, Lage recusou a mudança de paradigma e lançou ainda um mistério. "A nossa visão tem de passar por criar um plantel que dê garantias. O mais difícil não é chegar ao jogador, é convencê-lo a vir para Portugal. Há 6 meses indiquei o nome de um jogador. Não conseguimos lá chegar e, no final do ano, foi mais uma vez eleito o melhor jogador a atuar na posição e no país em que atua", disse o técnico sem revelar o nome em causa.A chegada do internacional alemão ao Benfica veio aumentar o leque de opções para o meio-campo. Ainda assim, Bruno Lage não se mostrou preocupado. "Não é obrigatório sair alguém. Temos jogadores que podem desempenhar várias posições e queremos tirar o melhor partido dos jogadores, fazendo-os sentir que podem ter uma oportunidade. Vamos ter de nos organizar", disse."Vamos procurar ser o mais equilibrados possível e tirar bola ao Benfica, porque é uma equipa forte com bola. Tal como também é forte nas transições. Se quisermos discutir o jogo, vamos ter de ter muita bola. Tem de ser esse o objetivo para ferir a sua organização defensiva", disse esta sexta-feira Ivo Vieira, treinador da equipa do V. Guimarães, no lançamento do jogo de sábado com o Benfica, atual líder do campeonato.Os vimaranenses não vencem o Benfica desde 2013, mas o técnico desvaloriza esse dado estatístico. "O que nos move é sempre a conquista dos três pontos. Sabemos que vamos encontrar muitas dificuldades. Não pelo historial, mas sim por este momento, porque o Benfica é uma equipa forte". Ainda assim, Ivo Vieira acredita que é possível levar de vencida o adversário. "Vamos defrontar uma equipa forte, a estatística vale o que vale, mas são jogos que ficaram para trás. O que interessa é que agora vamos ter um Vitória a lutar pela conquista dos três pontos, respeitando o poderio e força do Benfica, primeiro classificado e equipa mais forte neste momento."O treinador, que nesta época ainda não conseguiu ganhar jogos aos chamados grandes nem ao rival Sp. Braga, adiantou ainda sobre este assunto: "Ganhar a uma equipa com a dimensão do Benfica dá um grande elã e confiança ao plantel."Completou-se esta sexta-feira um ano sobre a data em que Bruno Lage foi anunciado como treinador do Benfica, na altura a título provisório. O ex-técnico da equipa B sucedeu a Rui Vitória e tem no currículo um título de campeão nacional. Tem contrato válido até 2024.Rafa continua fora da lista de convocados de Bruno Lage, em recuperação de uma desinserção do tendão médio adutor à esquerda. Os responsáveis clínicos do Benfica fazem esforços para que o extremo possa estar apto a tempo do dérbi com o Sporting, dia 17.O mercado de inverno, aberto durante este mês de janeiro, não assusta Ivo Vieira. "Não temo perder jogadores. Fico feliz se isso acontecer, pois é sinal de que é bom para o Vitória de Guimarães, para os atletas e para o treinador que os promoveu", disse o técnico da equipa minhota.Concluída a contratação de Julien Weigl, Bruno Guimarães deverá ser o próximo jogador a chegar à Luz. Esta sexta-feira realizaram-se contactos entre as partes (que se prolongaram pela noite) e a situação avançou favoravelmente, segundo apurou o. O médio brasileiro de 22 anos, do Athletico Paranaense, tem vários clubes interessados, entre eles o Chelsea, Arsenal e At. Madrid, mas tudo aponta que irá reforçar o plantel às ordens de Bruno Lage.O lateral-direito Sacko mantém-se em dúvida na equipa do V. Guimarães para o jogo desta noite, confirmou Ivo Vieira. Caso se mantenha a indisponibilidade, devido a questões físicas, avança Victor Garcia para o onze.