Bruno Lage exige arranque do Benfica sem falhas

"Temos de ter uma entrada forte, porque se sentimos que podemos dar de avanço, que depois ainda vamos recuperar, como fizemos no ano passado, estamos a pensar de forma errada." Foi este o alerta dado ontem por Bruno Lage para o jogo de estreia do Benfica no campeonato. Os encarnados recebem este sábado (21h30, BTV) o P. Ferreira, num encontro que deverá contar com mais de 60 mil pessoas no Estádio da Luz.O técnico benfiquista recusou qualquer euforia da equipa, na sequência da goleada de domingo (5-0) sobre o Sporting. "Euforia de quem, de fora? É normal as pessoas ficarem motivadas com aquilo que temos vindo a fazer. A nossa euforia? Vou-lhe dizer qual é. Vencemos a Supertaça, tivemos um dia de folga e a euforia foi chegarmos na terça, quarta e quinta-feira às oito da manhã e sair às oito da noite, a preparar o jogo com o P. Ferreira", sublinhou Lage, na antevisão do arranque da Liga."Quem não quer vencer o campeão? Os jogadores estão habituados a isso, todos querem-nos vencer e nós queremos vencer todos", disse o treinador do Benfica, que falou ainda sobre os dois clubes rivais: "Acho que o Bruno [Fernandes] é um jogador extraordinário e que o Sporting fica mais forte se ele se mantiver. Os próprios colegas dizem isso. O FC Porto tem um excelente treinador, que há dois anos foi campeão nacional, que fez uma campanha extraordinária na Liga dos Campeões, falhou o título por dois pontos e que chegou às finais da Taça da Liga e da Taça de Portugal. Ele, mais do que ninguém, vai fazer tudo para tentar conquistar este título."Sobre o mercado, Lage confirmou que o Benfica está à procura de mais um guarda-redes e recusou dar como certas as saídas de Zivkovic e Cervi."Temos de ser uma grande equipa, com grandes homens, todos disponíveis para ajudar e perceber que têm concorrência para poder evoluir", concluiu.A inclusão de Taarabt no lugar de Gabriel (lesionado no joelho direito) deve ser a única alteração no onze do Benfica por comparação com o que goleou o Sporting (5-0). Bruno Lage também poderá optar por colocar Samaris ao lado de Florentino, tal como fez na parte final da última época."André Almeida não vai jogar. Foram 10 semanas sem treinar", disse Bruno Lage, sobre o lateral-direito, que esteve lesionado na tíbia direita.O Benfica confirmou ontem o empréstimo de José Gomes ao Portimonense, por uma época. É a primeira experiência do avançado fora do clube da Luz.A transferência de David Luiz (ex-Benfica) do Chelsea para o Arsenal, por 10 milhões de euros, rendeu 200 mil euros aos cofres da Luz.