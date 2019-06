Bruno Lage exige entrada forte aos jogadores no arranque da época

O Benfica começa esteos trabalhos com vista à revalidação do título de campeão nacional e o técnico Bruno Lage já pôs os jogadores em sentido, com três exigências: entrar forte, foco total do primeiro ao último dia e não deixar os rivais ganhar avanço."A primeira mensagem aos jogadores tem de ser: uma entrada muito forte e determinada na época. Se pensarmos que podemos entrar à sombra do sucesso, porque depois ainda temos tempo para recuperar, estamos enganados. Temos de dar continuidade ao que fizemos", disse o técnico benfiquista numa entrevista à BTV, que esta segunda-feira passará na integra.Bruno Lage, que vai efetuar a sua primeira pré-época na equipa principal do Benfica, está ciente do plantel jovem que tem às suas ordens e daí fazer estes avisos. O treinador já decidiu reduzir o plantel a 20 jogadores de campo e dois ou três guarda-redes, sendo certo que qualquer lacuna que possa surgir, devido a lesões ou castigos, será colmatada pelos elementos da equipa B do clube, mantendo assim uma dinâmica de valorização de jogadores.Também o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, deverá dirigir algumas palavras aos jogadores que começam a realizar os exames médicos com vista à nova temporada.Esta segunda-feira são esperados três reforços, Caio Lucas (Al Ain), Jhonder Cádiz (V. Setúbal) e Chiquinho (Moreirense). A contratação da temporada, o espanhol Raúl de Tomás, chega mais tarde, mas deve jogar frente ao Anderlech no dia 10 de julho no Estádio da Luz, um jogo que marca a apresentação da equipa aos sócios.Pedro Neto, avançado de 19 anos dos italianos da Lazio, confirmou o interesse em mudar-se para o Benfica. "Claro que era muito bom, mas ainda nada está concretizado. Estou à espera para ver qual será o meu futuro. Não sei de nada", disse ontem o jovem ex-Sp. Braga.O Benfica inicia hoje a nova época com os habituais exames médicos a serem divididos entre o Caixa futebol Campus, no Seixal, e o Estádio da Luz.Os treinos com bola só vão começar na quarta-feira, com sessões bidiárias. O Benfica anunciou ainda que no próximo sábado, dia 6 de julho, há treino aberto ao público.O Benfica vai-se apresentar aos seus sócios e adeptos dia 10 de julho frente aos belgas do Anderlecht. Dia 13, há jogo em Coimbra frente à Académica.As águias vão estagiar no Seixal até 14 de julho. De 15 a 28 do mesmo mês, a equipa parte para os Estados Unidos para participar na International Champions Cup.