Bruno Lage forçado a atacar em Portimão

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Sair de Portimão na próxima quarta-feira com os três pontos é o único cenário admitido no Benfica e Bruno Lage tem a perfeita noção de que está forçado a atacar nesse jogo para conseguir a vitória. Inclusive, apurou o Correio da Manhã, o técnico tem sido sensibilizado de que é preciso mudar alguma coisa no último terço de terreno para tornar a equipa mais perigosa e efetiva na procura do ...