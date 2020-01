Bruno Lage: "Jogar a 72 horas do dérbi dá que pensar"

O Benfica recebe esta terça-feira, às 21h15, o Rio Ave, nos quartos de final da Taça de Portugal, mas Bruno Lage já está a pensar também no dérbi com o Sporting, marcado para a sexta-feira. "Todos nós queremos ter o espaço e o intervalo ideais entre competições. Disputar um jogo da Taça de Portugal a menos de 72 horas do dérbi, e com possibilidade de um eventual prolongamento, dá que pensar", afirmou ontem o técnico, em conferência de imprensa.Bruno Lage fez também um reparo ao calendário de competições, até pela hora do jogo de hoje. "É uma hora tardia. O último jogo em casa jogámos às 19 horas e agora às 21h15. Havia o dia todo para colocar o jogo e assim termos as 72 horas entre um jogo e outro", explicou o treinador, que estranhou ainda o facto do dérbi ter sido antecipado de sábado para sexta-feira e ser jogado num dia de semana, o que, considera, "não é normal".Já sobre as acusações do Benfica, que disse que "o FC Porto só está na luta pelo título devido a sucessivos erros dos árbitros, Bruno Lage garantiu que "não fala de arbitragem".O técnico revelou ainda que Gedson Fernandes já não treinou ontem com o plantel do Benfica e garantiu que Rafa "vai estar nos convocados" para o jogo de hoje. A ideia do técnico é que o extremo volte à competição neste encontro e que some minutos para estar em melhores condições para o dérbi.Carlos Carvalhal pede à sua equipa, para o jogo desta terça-feira na Luz, organização e empenho. "A missão é muito difícil, mas no futebol não há missões impossíveis", afirmou, esta segunda-feira, o treinador do Rio Ave na antevisão do jogo com o Benfica, equipa que , sublinha, tem "um trajeto a roçar o brilhante".Gedson Fernandes fez esta segunda-feira os exames médicos e vai reforçar o Tottenham, equipa treinada por José Mourinho. O médio vai ser emprestado por 18 meses, ficando a equipa inglesa com uma cláusula de opção de 60 milhões de euros. Para já, as águias encaixam 1,5 milhões de euros.