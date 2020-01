Bruno Lage: "Lamento não ter tirado rendimento de Raul de tomas"

"Raul de Tomas? Lamento não ter tirado rendimento dele". Foi desta forma que Bruno Lage reagiu esta quinta-feira à transferência de RDT para o Espanhol, por 20 milhões de euros - mais dois por objetivos -, na antevisão ao jogo (hoje, 19h00 na BTV), na Luz, com o Desp. Aves."Continuo a acreditar que é um grande jogador. Não íamos aceitar [a proposta], mas, quando vimos que a vontade dele era regressar ao seu país o mais rápido possível, tivemos de avaliar a situação", acrescentou o técnico do Benfica, garantindo que o avançado, de 25 anos, sempre teve o apoio "da estrutura do clube e dos colegas".Em resposta ao, Bruno Lage negou também qualquer pressão adicional em potenciar Julian Weigl (ver caixa), depois da contratação fracassada de De Tomas. "A pressão é fazer com que os jogadores treinem da melhor maneira, independentemente de terem custado 20, dois, três ou quatro milhões de euros, como foi o caso do Chiquinho", disse.Confrontado com a vaga que se abre no setor ofensivo, o técnico dos encarnados evitou reconhecer abertamente a necessidade de um reforço: "Primeiro olhamos para o nosso plantel e rendimento. Temos o Daniel dos Anjos e o Gonçalo Ramos [equipa B] a fazerem uma época fantástica, mas há que olhar para fora e perceber como nos podemos reforçar, ou não, para esse lugar."Quanto ao Desp. Aves, Lage espera dificuldades frente a uma equipa que exige "cautelas" máximas: "É uma equipa que está em evolução. Queremos fazer um grande jogo e vencer. Temos uma equipa determinada do outro lado e a fazer pela vida. Está numa situação em que tem rapidamente de conquistar pontos. Este tipo de situações é sempre perigoso".Lage recusou excluir o Sporting (4º) da luta pelo título, depois da derrota (1-2) frente ao FC Porto (2º): "Na época passada, o Benfica estava fora da luta e fez a segunda volta que fez."Julian Weigl, contratado por 20 milhões de euros ao B. Dortmund nesta reabertura do mercado, está convocado para o jogo de hoje com o Desp. Aves. A confirmação foi dada esta quinta-feira por Bruno Lage, que recusou qualquer pressão adicional para potenciar o médio. "Talvez o excesso de pressão de fora condicione a adaptação", observou."O Desp. Aves tem pressão há muito tempo para pontuar e não será este jogo que nos vai colocar pressão acrescida. Quem anda no futebol sabe que jogo a jogo estamos pressionados para ganhar", disse esta quinta-feira Nuno Manta Santos, técnico dos avenses. "Estão em disputa três pontos, não podemos pensar que um está em primeiro e outro em último. Temos de estar focados para saber o que fazer em campo e conseguir pontos", apontou o treinador."Desde que conversei com o Espanhol recuperei o desejo e ambição. O que perdi em seis meses [no Benfica], recuperei num dia", disse o espanhol De Tomas esta quinta-feira durante a apresentação.O castigo de Adel Taarabt abre uma vaga no meio-campo encarnado para o duelo com o Desp. Aves. Weigl pode ser aposta de Lage. Contudo, a opção deve recair em Samaris, que está mais familiarizado com as rotinas da equipa.Bruno Lage confirmou esta quinta-feira que Rafa Silva ainda não estará na convocatória para o jogo de hoje. O extremo já treina sem limitações, mas a equipa técnica não quer correr qualquer risco com uma eventual recaída.