Bruno Lage mantém 'onze' da Liga para jogo frente ao Zenit

Bruno Lage não deve mudar o onze dos últimos encontros no importante jogo desta terça-feira (20h00, TVI) do Benfica, em casa, com o Zenit (6ª e última jornada do grupo G da Champions), e que pode ditar o afastamento das águias das competições europeias esta temporada.Face ao último jogo da Liga dos Campeões na Alemanha com o Leipzig (2-2), o técnico das águias só está obrigado a mexer numa posição: o lesionado André Almeida vai ceder o lugar ao jovem Tomás Tavares. O lateral-direito de 18 anos (que foi titular em quatro dos cinco jogos realizados na prova milionária) tem sido aposta de Bruno Lage desde a lesão do habitual dono da posição.No meio-campo, a dupla Gabriel e Taarabt vai manter-se. Internamente, esta mudança tem sido apontada como um dos motivos para o bom momento das águias nos últimos jogos. A criatividade dos dois jogadores permite uma melhor saída de bola, o que acaba por traduzir-se num maior caudal ofensivo, resultando em muitos golos: oito nos dois últimos jogos do campeonato, diante de Boavista (4-1) e Marítimo (4-0).Com a responsabilidade de fazer golos para manter viva a esperança de continuar nas provas europeias (sem hipóteses de seguir na Champions, transitar para a Liga Europa é a única alternativa), Carlos Vinícius, Chiquinho, Pizzi e Franco Cervi são as grandes esperanças de Bruno Lage para alcançar o resultado necessário [ver pormenores]. O avançado brasileiro, de 24 anos, está em grande forma: leva sete golos apontados nos últimos seis jogos.Do outro lado estará o Zenit, que bateu as águias em casa por 3-1. A equipa russa chega à Luz ainda com possibilidades de estar nos oitavos de final da Champions e tudo fará para vencer os encarnados. A formação de São Petersburgo, que esta segunda-feira treina no palco do jogo de terça-feira, chega a Lisboa na máxima força.Rafa Silva continua a recuperar de uma desinserção do tendão médio adutor à esquerda, mas o regresso aos relvados está longe de acontecer.A previsão inicial era que o jogador poderia voltar quatro meses depois da lesão (a partir de fevereiro). Contudo, os primeiros dados indicam que o extremo pode reduzir, e muito, esse tempo de inatividade. Rafa já trabalha no relvado, mas regresso só acontecerá em 2020, muito provavelmente no final do mês de janeiro.O centro de estágio do Seixal mereceu uma ampla reportagem da ‘Marca’: "Máquina de criar jogadores e transferi-los depois". As instalações do clube, segundo o jornal, "são do melhor que há no planeta". "Academia do Sporting, onde se formaram os Bolas de Ouro portugueses dos últimos tempos, Ronaldo e Figo, era a escola de referência... até que o Benfica se converteu num exemplo."Para estar nos 16 avos de final da Liga Europa e sem depender de terceiros, o Benfica precisa de vencer o Zenit por 2-0, ou por três golos de diferença, se também sofrer. Se o Lyon perder, basta uma vitória mínima diante do emblema russo.Antonio Mateu Lahoz foi o escolhido pela UEFA para dirigir o Benfica-Zenit da Champions. O árbitro espanhol, de 42 anos, estará de regresso ao Estádio da Luz depois de ter dirigido o encontro com o Bayern Munique, em setembro de 2018 (derrota encarnada por 0-2).