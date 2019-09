Bruno Lage mostra confiança total em Raúl de Tomas

O treinador Bruno Lage e também o presidente Luís Filipe Vieira mantêm confiança total no espanhol Raul de Tomas , apesar de este ainda não ter marcado qualquer golo ao serviço do Benfica, apurou oA seca de golos do espanhol, que custou 20 milhões de euros, está a provocar algum descontentamento entre os adeptos. Contudo, as estruturas diretiva e técnica acreditam nas suas potencialidades e confiam que o golo vai acontecer mais tarde ou mais cedo, apurou o. Sábado, no final do jogo com o Gil Vicente (vitória encarnada, 2-0), Lage voltou a tranquilizar o avançado, que tem dado mostras de um crescente nervosismo.O último jogo foi um exemplo disso. Em três momentos ficou bem patente o desconforto do jogador, que procura a todo o custo o golo. Primeiro pediu a Pizzi para bater o penálti logo aos 9 minutos. Depois, no primeiro golo das águias, ficou visivelmente irritado com o autogolo de Ygor que acabou por retirar-lhe a possibilidade de marcar o primeiro golo. Quando foi substituído, De Tomas mostrou uma expressão de surpresa com a saída.Bruno Lage entende que o jogador de 24 anos tem estado em bom nível e que apesar de faltar o golo vai continuar como titular do Benfica. O técnico tem lembrado que o avançado está em processo de adaptação, uma vez que em Espanha jogava como único avançado.Bruno Lage, técnico do Benfica, recebeu este domingo a Medalha da Cidade de Setúbal. A cerimónia, que teve lugar nos Paços do Concelho, contou ainda com a presença do pai do treinador campeão nacional.