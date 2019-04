Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno Lage vai poupar jogadores na Europa a pensar na Liga

Treinador vai fazer várias alterações amanhã em Frankfurt a pensar no jogo de domingo, em casa, com o V. Setúbal, para a Liga, o principal objetivo da época.

01:30

Bruno Lage vai proceder a alterações no duelo desta quinta-feira com o Eintracht Frankfurt (20h00), no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. A conquista do campeonato é o principal foco da equipa e as mexidas têm a ver com essa ambição.



O defesa-central Jardel vai regressar ao onze depois de ter ficado de fora das opções na deslocação ao terreno do Feirense. Rúben Dias, o jogador mais utilizado esta temporada pelas águias, com 48 jogos, pode ficar de fora, em repouso.



Ainda na defesa, a possibilidade dr o francês Corchia render André Almeida não está de todo descartada. No meio-campo, Fejsa volta à equipa (Samaris pode começar no banco de suplentes). Gedson Fernandes também é hipótese para formar dupla com o sérvio.



Com o foco direcionado quase exclusivamente para o campeonato, Bruno Lage poderá ainda fazer descansar João Félix, que nos últimos jogos tem estado muito aquém do que já fez anteriormente.



Rafa Silva está disponível para regressar (depois de ter cumprido um jogo de castigo com o Feirense para a Liga), mas o técnico poderá não apostar no extremo logo de início a pensar na partida da Liga, domingo, em casa com o V. Setúbal.



O objetivo das águias na Alemanha passa por conseguir um resultado que permita depois discutir na Luz a passagem às meias-finais da competição.



15 milhões no Seixal

"Fizemos uma fábrica para projetar talento", disse ontem Luís Filipe Vieira na visita às novas instalações do Centro de estágios do Seixal, local onde foi feito um investimento de 15 milhões de euros.



Benfica recorre de interdição da Luz

O Benfica vai apresentar junto do Tribunal Arbitral do Desporto uma providência cautelar (com efeitos suspensivos) em resposta à interdição do Estádio da Luz por um jogo, conhecida ontem na sequência de um processo disciplinar que corria desde 2017/18.



As águias consideram "totalmente inaceitáveis e injustificáveis as razões invocadas para tal decisão" e manifestam-se confiantes quanto ao desfecho do caso. O Benfica já foi castigado com outros 4 jogos de interdição e outros dois à porta fechada (todos alvo de recursos).