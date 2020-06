Bruno Lage: "Não há espaço para errar"

"Houve pouco tempo para preparar a entrada na competição, que é curta e não há espaço para errar. Temos de perceber o que não fizemos de bom nos jogos e vencer o seguinte." Foi assim que Bruno Lage, técnico do Benfica, abordou o percurso ‘atípico’ do clube na retoma da Liga - fez cinco pontos em nove possíveis (dois empates e uma vitória).Para o treinador dos encarnados, que falava na antevisão do jogo desta terça-feira (às 19h15) com o Santa Clara, a competência é a chave para o que falta desta temporada (sete jornadas). "Temos de ser competentes em vários momentos do jogo. Ter consistência com bola, criar e concretizar as oportunidades. A estratégia depende de cada jogo", garantiu Lage, que espera um duelo "muito difícil" com os açorianos. "Temos de estar no nosso melhor a nível coletivo, individual e emocional. [O adversário] tem feito um percurso muito bom, com um treinador que pode fazer história ao atingir a manutenção", disse.Há quatro jogos sem vencer em casa, Bruno Lage não vê nenhum problema em jogar no Estádio da Luz: "O que eu queria era fazer todos os jogos em casa e com 60 mil adeptos nas bancadas a empurrarem-nos para as vitórias." Sobre o facto desta terça-feira ter a possibilidade de recuperar a liderança, em caso de vitória, o técnico mostrou-se despreocupado. "[O importante] é vencer o próximo jogo", considerou, recusando que o rival possa sentir mais pressão por jogar depois: "As equipas estão habituadas a isso, tanto o FC Porto como o Benfica."Quanto aos três golos sofridos pela equipa do Benfica desde a retoma das competições, todos na sequência de lances de bola parada (dois com o Portimonense, no empate 2-2, e um com o Rio Ave, na vitória por 2-1), Bruno Lage foi perentório: "Tudo me preocupa. Oportunidades de golo num canto ou de um livre significam que algo não foi feito em termos defensivos. Trabalhamos muito para que a equipa seja competente em todos os momentos.""A forma como a equipa e o clube o receberam, e como o próprio se envolve dentro e fora de campo com os colegas, permite uma adaptação melhor, um conhecimento mais profundo daquilo que é a nossa forma de jogar. A adaptação vai correndo dentro da normalidade", disse o técnico sobre Julian Weigl.Bruno Lage deixou tudo em aberto quanto à titularidade de Seferovic, frente ao Santa Clara: "Pode ser. Qualquer jogador que treine e jogue, está pronto para ser titular. Tenho sempre gente pronta a entrar e resolver os problemas.""Não fez um mau jogo [com o Rio Ave], fez tudo o que pedi. Estou satisfeito com o trabalho dele e com a forma como entrou no grupo de trabalho", vincou o treinador do Benfica, sobre a exibição do avançado em Vila do Conde.Luís Filipe Vieira festejou ontem o 71º aniversário no Seixal com a equipa. O plantel cantou os ‘Parabéns’ ao presidente do Benfica, que depois partiu o bolo e fez um pequeno discurso.