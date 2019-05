Bruno Lage: "Pagava 120 milhões para Félix ficar”

Bruno Lage quer contar com João Félix na próxima época e está disposto a tudo, apesar da cobiça de grandes clubes europeus e da cláusula de rescisão. "Eu pagava os 120 milhões para ele ficar", disse o treinador, entre risos, numa conversa com jornalistas, esta quinta-feira no Seixal.Avisou também que ainda não é o momento ideal para João Félix sair para o estrangeiro. "Ele tem quatro, cinco meses de Benfica ao mais alto nível. Era importante que consolidasse esta meia época fantástica." Deseja também a continuidade de Jonas e revela que há uma promessa, caso o brasileiro fique mais um ano."Antes de ir de férias, disse-lhe que quero que esteja sempre feliz entre nós, que foi também o que lhe disse no primeiro dia como treinador principal do Benfica. Quando regressar, vamos falar. Se ele continuar, tenho de pagar uma promessa."Foi campeão há uma semana e terminou à frente do FC Porto, que chegou a ter sete pontos de avanço. Mas recusa demérito dos dragões. "O FC Porto fez uma época muito boa, uma época à FC Porto, porque lutou até ao fim por várias competições."Herrera foi o jogador que mais o impressionou. "Constrói, cria, marca golos e pressiona", frisou Lage, que garantiu não falar com Rui Vitória desde janeiro. E revelou que ao chegar à Luz avisou o presidente que "ia meter o miúdo a jogar". Referia-se a João Félix.Bruno Lage admite baixas neste defeso (Félix e Rúben Dias são os nomes mais falados): "Temos de estar preparados para perdermos jogadores."Questionado sobre o noticiado interesse dos encarnados no guarda-redes Cillessen (Barcelona), Lage não confirmou as negociações com o holandês. Mas a acontecerem, explicou que isso "não significa que não exista confiança nos jogadores do clube".Entretanto, Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD, deixou esta quinta-feira uma garantia: "A cláusula de Félix é de 120 milhões. Se não aparecer ninguém a batê-la, o jogador fica."