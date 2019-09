Bruno Lage pede compreensão aos adeptos benfiquistas

Sandro quer fazer golos na Luz

"Não temos feito golos, mas em todos os jogos tivemos oportunidade para fazer pelo menos um golo. Trabalhamos todos os dias a sério para que o golo possa surgir a qualquer momento. E porque não na Luz?", disse esta sexta-feira o técnico sadino, Sandro Mendes, na antevisão do jogo com as águias.



O treinador assume que vai jogar para ganhar: "Quem joga para empatar normalmente perde".

"Continuem a apoiar a equipa. Cá estarei eu, sempre, para ser o rosto do insucesso. Se faz sentido o lema do Benfica, é agora: de todos um [E Pluribus Unum]." Foi desta forma que Bruno Lage reagiu à insatisfação de alguns adeptos após o empate (0-0) com o V. Guimarães, em jogo referente à fase de grupos da Taça da Liga."Se a equipa precisou dos adeptos quando estava a perder dois a zero com o Rio Ave [jogo da época passada, que o Benfica venceu por 4-2] e o povo esteve lá, ou como com o Moreirense [2-1, com o golo da vitória apontado por Seferovic aos 90+1’], que estiveram lá até ao fim, se isso faz sentido, então todos juntos seremos mais fortes", frisou o treinador, na antevisão do jogo deste sábado (19h00, na Luz) com o V. Setúbal.O técnico pediu ainda paciência e compreensão à massa associativa e alertou para o que considerou ser o "negativismo" criado em torno da equipa. "Os adeptos vão-se tornando impacientes e os jogadores vão tendo alguma ansiedade em resolver o problema. Deem-lhes o conforto necessário e percebam o momento.Queremos, mais do que ninguém, jogar bem. Nem toda a gente nos valoriza, mas percebemos muito bem o caminho que queremos e percebemos também o que deixámos de ter de uma época para a outra", disse Bruno Lage.Quanto ao embate com os sadinos, o treinador anteviu dificuldades frente a um V. Setúbal que não sofre golos há quatro jogos consecutivos e que só tem uma derrota esta época [frente ao FC Porto, 4-0, no Dragão]."É uma equipa que tem uma organização defensiva muito forte. Vai entrar em campo com o objetivo de retardar o nosso golo e com a intenção de criar perigo pelos três homens da frente, que são jogadores com enorme capacidade individual, muito rápidos e que podem marcar golos", alertou.Questionado se sente, em função dos últimos três jogos, que este sábado é necessário fazer uma boa exibição para além do resultado, Bruno Lage foi perentório: "Essa é sempre a nossa intenção. Exigência máxima dos adeptos. Exigência máxima do treinador aos jogadores".