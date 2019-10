Bruno Lage penaliza erros de Vinícius nos treinos

A sistemática ausência de Carlos Vinícius das escolhas iniciais de Bruno Lage nos jogos da equipa do Benfica tem a ver com a elevada percentagem de desacerto do avançado brasileiro no momento da finalização durante os treinos, apurou oA questão tem levantado alguma perplexidade no universo benfiquista. Vinícius é um dos jogadores de maior rendimento nos jogos, tendo marcado quatro golos em 223 minutos de utilização. Mas em nove presenças na equipa, desde a chegada à Luz, no início desta época, apenas foi titular uma vez, num jogo da Taça de Portugal (vitória frente ao Cova da Piedade, por 4-0), no qual fez um bis. De resto, foi suplente utilizado em oito ocasiões, tendo correspondido com dois golos.Segundo apurou o, Lage gosta de premiar quem melhor rende nos treinos. E nestes Vinícius mostra-se sempre muito perdulário. Não é o desempenho do atleta que está em causa, muito menos a sua entrega, mas sim a taxa de eficácia.Situação oposta acontece com De Tomas. O espanhol, muito criticado pelos adeptos por ainda não ter marcado na Liga (seis jogos realizados, todos como titular), mostra grande pontaria nos treinos, nos quais é uma máquina a faturar.Vinícius custou ao Benfica 17 milhões de euros, enquanto Raul de Tomas implicou um gasto de 20 milhões de euros.Rui Gomes da Silva, ex-vice-presidente do Benfica e assumido crítico da gestão de Luís Filipe Vieira, diz que Bruno Lage recebe instruções técnicas durante os jogos das águias."Tão farto deve estar de tudo... incluindo as mensagens que alguém ao seu lado recebe ao longo de todos os jogos... vindas ‘cá de cima’. Diz-lhe para tirar o A, para meter o B, para mudar o C para o meio, para pôr o D na outra ponta, para fazer subir o E para a grande área...", escreveu Gomes da Silva no seu blogue pessoal.