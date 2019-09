Bruno Lage prepara tática para travar Zé Luís no clássico frente ao FC Porto

Bruno Lage está a preparar uma tática para anular as movimentações do portista Zé Luís, autor de três golos na última vitória do FC Porto, apurou oO treinador do Benfica já partilhou com a equipa o vídeo da vitória portista frente ao V. Setúbal e analisou ao pormenor o jogo ofensivo do rival, em especial as movimentações de Zé Luís, alertando os vários jogadores para a necessidade de não dar espaço ao avançado portista à entrada da área de forma a impedir que este possa armar o seu potente remate de pé esquerdo. Aliás, foi assim que marcou o primeiro golo aos sadinos, não dando hipóteses ao guarda-redes.Mas os avisos prolongaram-se para as movimentações na área do cabo-verdiano, que os dragões contrataram ao Spartak Moscovo. Os centrais Rúben Dias e Ferro ficaram incumbidos de marcar Zé Luís na área durante as bolas paradas.É que o jogador portista tem uma grande capacidade de impulsão e revelou-se determinante com dois golos de cabeça aos sadinos.No entanto, sabe o, Zé Luís não vai ser alvo de uma marcação individual. Contudo, Bruno Lage pretende uma responsabilização de todos os jogadores de forma a anularem o avançado portista.Mas o treinador do Benfica alertou ainda para as movimentações de Marega. Um avançado possante e veloz que pode criar problemas no um para um, daí que tenha pedido uma atenção especial na dobras de forma a manter uma superioridade numérica sempre que o maliano estiver com a bola.Também haverá um cuidado especial, quando os médios portistas tentarem explorar as costas da defesa. Se Marega cair para o lado esquerdo será Grimaldo a travá-lo, mas na área serão os centrais a mantê-lo debaixo de de olho.O Benfica anunciou a contratação de mais um jovem jogador. João Pereira, lateral-esquerdo, de apenas 14 anos, foi oficializado pelos encarnados.O defesa já passou pelo ADC Aveleda, Sp. Braga, GD Prado e deixou o V. Guimarães para ser reforço das águias.