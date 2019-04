Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno Lage promete tudo pelo título do Benfica

Técnico garante que jogadores estão determinados a vencer os sete jogos que restam até ao final da época.

Por Sara Guterres | 09:50

"Vamos fazer tudo para que os adeptos não percam o campeonato por duas vezes no mesmo ano." Foi esta a garantia dada por Bruno Lage na conferência de imprensa de antevisão do encontro deste domingo (17h30) com o Feirense, recordando aquilo que lhe têm dito alguns benfiquistas.



"Em determinada altura acharam que perderam o campeonato. Com a recuperação que a nossa equipa fez, voltaram a acreditar no título. Por tudo aquilo que agora se vai vivendo, sinto que estão novamente com receio", disse o técnico.



O Benfica está taco a taco com o FC Porto e obrigado a vencer em Santa Maria da Feira para voltar à liderança da Liga. Bruno Lage, ainda assim, não acusa pressão: "Não me sinto obrigado, mas sim determinado a vencer. É o nosso foco e é com essa intenção que partimos para os jogos, independentemente da competição."



Questionado sobre se teme que o Benfica volte a falhar na fase decisiva de uma prova (águias ficaram-se pelas meias-finais nas Taças de Portugal e da Liga), o técnico garantiu que o seu único receio é que "a equipa não jogue bem". Foi mais longe ao afirmar que, "num clube com a grandeza do Benfica, vencer apenas a Taça de Portugal não salva a época de ninguém".



João Félix também foi tema nesta conferência. A quebra de rendimento do jovem, de 19 anos, nos últimos jogos é vista com normalidade: "A justificação é a mesma dos grandes jogadores. Tem de se superar todos os dias. Quando faz o que fez em dois, três meses, depois quando joga normal é uma quebra de forma. Chegou a um patamar em que já não basta ser normal."



Quanto ao Feirense, que precisa de pontos para fugir à descida, Lage disse esperar dificuldades. "Vão dar tudo em campo para vencer e conquistar pontos para a manutenção".



Zivkovic é forte hipótese

Zivkovic é o candidato mais forte a ocupar o lugar de Rafa (castigado) do lado esquerdo do ataque do Benfica. Cervi também é hipótese para Bruno Lage.



Chiquinho elogiado

Bruno Lage não confirmou o interesse do Benfica em resgatar Chiquinho ao Moreirense: "É um bom jogador, mas podemos falar disso mais à frente."



Filipe Martins quer lugar na história

"Quem sabe não ficamos na história por ser a primeira equipa do Feirense a ganhar ao Benfica", disse este sábado Filipe Martins, treinador da equipa de Santa Maria da Feira.



"No balneário ninguém desistiu do nosso objetivo", acrescentou o técnico, que, ainda assim, se mostrou consciente das dificuldades que a equipa terá para evitar a descida. O Feirense está no último lugar.



Encaixe de 20 milhões

André Carrillo deverá ficar no Al Hilal em definitivo. O Benfica poderá, assim, encaixar 20 milhões de euros.



Registo favorece águia

Em encontros oficiais frente ao Feirense, o Benfica soma 13 vitórias, um empate (em 1990) e zero derrotas.



Goleada na Luz

Na primeira volta, o Benfica venceu na Luz o Feirense por 4-0 (Jonas, Rafa, Seferovic e autogolo de B. Nascimento).



Flávio Ramos de fora

O central Flávio Ramos é baixa, por castigo, no Feirense. Foi expulso na derrota caseira (0-1) com o V. Setúbal.