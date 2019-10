Bruno Lage quer "entrada forte" no jogo da Taça de Portugal

Queremos ter uma entrada muito forte após esta longa paragem", disse esta quinta-feira Bruno Lage sobre o jogo que o Benfica vai efetuar hoje (20h30) no recinto do Cova da Piedade, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.Em declarações à BTV, de manhã, o técnico da equipa da Luz abordou ainda as duas semanas de paragem, devido às partidas das seleções nacionais, para defender que a pausa foi fundamental para recuperar alguns jogadores, mas lembrou que se adivinha um ciclo de jogos "terrível".Ao final da tarde, Lage teve de voltar a falar porque o Benfica não tinha planeado uma conferência obrigatória nos jogos da Taça de Portugal que são televisionados - caso não o fizesse, tinha de pagar uma multa entre os 2040 e 3060 euros. Desta vez, falou das legislativas do dia 6 para abordar a paragem nas competições. "Não sou crítico. Sei que nas anteriores eleições falou-se na possibilidade de o futebol tirar as pessoas das urnas. Agora experimentou-se uma situação diferente e verificou-se que não é o caso", afirmou.Os encarnados jogam com o 16º classificado da II Liga, mas Bruno Lage não poupou elogios ao Cova da Piedade, formação orientada por Jorge Casquilha. "Vamos jogar contra uma equipa bem organizada e com bons valores, especialmente na frente, com gente muito experiente", avisou o treinador.Bruno Lage vai lançar a dupla De Tomas/Vinícius na frente de ataque no encontro frente ao Cova da Piedade, assim como entregar as laterais defensivas a Tomás Tavares e Nuno Tavares.Devem ser estas as principais mudanças no onze titular do Benfica neste encontro da Taça de Portugal. O defesa-central Ferro, que formará com Jardel o eixo defensivo, renovou o contrato com o clube da Luz por mais uma temporada, até 2024. O jogador, formado no Benfica, mantém a cláusula de rescisão nos 100 milhões de euros.