O Wolverhampton está muito perto de garantir João Palhinha para a nova época, mas Bruno Lage quer contar com mais um jogador do Sporting na próxima temporada: o médio Matheus Nunes.



O técnico dos ingleses pretende juntar a dupla que foi decisiva na conquista do campeonato de 2020/2021 e por isso vai insistir na compra do médio luso-brasileiro.









