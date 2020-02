Bruno Lage quer vitória do Benfica na Ucrânia

Bruno Lage admitiu ontem que o jogo com o Shakhtar Donetsk para a Liga Europa é uma "oportunidade", depois de duas derrotas para a Liga. "Espero acertar no onze e ganhar", disse o técnico do Benfica na antevisão do jogo de hoje na Ucrânia.

"A equipa vem de dois jogos sem vencer, mas continuamos em primeiro. Não tenho memória se isso já aconteceu: perder seis pontos e continuar em primeiro lugar no campeonato. É a oportunidade de nos afirmarmos enquanto homens, jogadores e equipa", salientou o técnico do campeão nacional.

Lage respondeu com humor sobre a possibilidade de poupar jogadores nas provas europeias, privilegiando o campeonato: "Temos quatro dias de intervalo, é o tempo de descanso ideal para se jogar consecutivamente. Sobre isso não há inconveniente algum. Não dá para ganhar os dois? Se responder à sua pergunta [sobre qual preferia ganhar, Liga ou Liga Europa], no dia a seguir o presidente mete-me na rua. Aqui a mentalidade tem sempre de ser ganhar todos os jogos."

Sobre as fragilidades defensivas apontadas pelo técnico adversário, Luís Castro, o treinador dos benfiquistas preferiu desvalorizar. "Qualquer um percebe se queremos pressionar à entrada da área. Vão sempre criar-se dois tipos de espaço: na zona intermédia e na defesa", reconheceu Bruno Lage.