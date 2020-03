Bruno Lage reage a ameaça: “Jesus? Páscoa é só em abril”

A Páscoa costuma ser em abril, não é? Vamos falar de Jesus mais próximo da Páscoa. Não tenho receio de nada, pelo contrário". Foi assim que Bruno Lage comentou ontem um possível regresso de Jorge Jesus a Portugal, na antevisão do jogo de hoje (18h00, no Bonfim) com o V. Setúbal. O nome do técnico do Flamengo tem sido associado ao clube da Luz por alguns adeptos, sobretudo nas redes sociais, apesar de o Benfica negar a existência de qualquer contacto.

Já quanto ao jogo com os sadinos, Bruno Lage acredita que é o "ideal" para mostrar as correções que têm sido feitas: "Temos treinado muito para sermos melhores e mais consistentes. É o jogo indicado para mostrar que estamos a resolver o problema. [Podem esperar] um Benfica forte, determinado, com uma vontade e urgência enormes de voltar às vitórias."

Depois de ter perdido a liderança da Liga e uma vantagem de sete pontos para o FC Porto, o Benfica está agora a um ponto do primeiro lugar. A pressão, ainda assim, não aumentou: "Para mim, é igual. Queremos apresentar um jogo de qualidade, que deixe as pessoas contentes e dignifique o clube. [Temos de] jogar bem e com qualidade. A pressão é sempre máxima", garantiu Bruno Lage.

Em reação às declarações de Sílvio [jogador do V. Setúbal e antigo futebolista encarnado], que disse que o Benfica chegava a este jogo pressionado porque não pode perder mais pontos, o técnico das águias foi perentório: "As contas fazem-se no fim. Não sei se há margem ou não. Aquilo que sei é que a exigência dos nossos adeptos e do passado do Benfica obriga-nos a jogar para ganhar."