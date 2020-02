Bruno Lage reconhece pontos fracos

"Temos pontos em que somos menos bons. Durante muito tempo escondemos isso, mas neste momento sofremos alguns golos e isso está mais visível." Foi assim que Bruno Lage reconheceu ontem, na antevisão ao jogo de hoje (20h45) com o Famalicão, da 2ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, que o Benfica tem alguns pontos fracos.

Perante os sete golos sofridos nos últimos três jogos, Lage assume a necessidade de "maior equilíbrio", mas recusa particularizar o problema: "Não é uma questão individual, nem da linha defensiva, mas sim coletiva, que se resume a sermos efetivos na pressão que fazemos. Temos de ter uma maior taxa de sucesso nos duelos individuais. Não basta ter a intenção de pressionar. Temos de condicionar as saídas e aquilo que é o propósito do adversário."

Famalicão e Benfica reencontram-se depois de ambos terem sofrido derrotas na Liga. Os encarnados perderam (2-3) com o FC Porto e os famalicenses foram goleados (7-0) pelo V. Guimarães. Para Lage, isso não terá peso, assim como a vantagem que tem em relação ao adversário "não é garantia" de nada: "São competições diferentes e as equipas estão em pé de igualdade. O que sinto é uma vontade de voltar a jogar bem, principalmente sem bola."

Confrontado com o pedido do Benfica para que a FPF e a Liga considerem a hipótese de nomear árbitros estrangeiros para os jogos ‘grandes’, Bruno Lage recusou comentar. Ainda assim, revelou o que disse a Artur Soares Dias no final do clássico: "Pedi-lhe desculpa por ter entrado em campo. Ele recordou-me que já tinha acontecido uma vez e que tinha mesmo de mostrar-me o cartão amarelo."

Já sobre o que disse após o jogo - "Benfica saiu com menos pontos de vantagem e menos dentes" - assegurou que o comentário não passou de uma alusão a um lance entre Taarabt e Marega. "Foi apenas uma forma de referir que o Adel perdeu o dente. Nada teve a ver com a questão do árbitro. É apenas um facto: saímos mesmo sem pontos e com menos um dente", sublinhou o técnico.

Adel Taarabt partiu um dente e danificou outro no lance com o Marega, no clássico, e vai jogar em Famalicão com uma proteção bucal para evitar que qualquer choque possa agravar a situação para o jogo seguinte ,com o Sp.Braga. O médio será submetido a uma pequena cirurgia após o jogo de hoje para tentar salvar um dos dentes.