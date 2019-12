Bruno Lage: “Se eu valesse 20 milhões a minha mulher vendia-me”

"Se eu valesse os 20 milhões de euros, a minha mulher vendia-me e ficava com o dinheiro". Foi assim que Bruno Lage reagiu esta sexta-feira, na antevisão à receção de hoje, às 18h00, ao Famalicão para a Liga, quando questionado sobre o significado do valor da cláusula de rescisão [20 milhões de euros], depois de, na quinta-feira, ter renovado contrato até 2024.A duração do vínculo, contudo, acabou por ser uma surpresa, uma vez que o próprio técnico tinha negado a extensão [no dia 22 de novembro, durante a antevisão ao jogo com o Vizela para a Taça de Portugal]. Questionado pelo CM sobre o que mudou desde essa altura, Lage foi perentório: "Nada. Foi uma situação planeada e, da minha parte, era só saber o dia e o local para assinar o papel."O foco, agora, está no jogo com o Famalicão, e o treinador dos encarnados espera dificuldades frente a uma equipa que não vence há quatro jogos para o campeonato e que perdeu os últimos dois. "É um facto, mas também não encontramos nenhuma equipa que não vence há quatro jogos e consegue marcar oito golos. Isso revela qualidade. Fizeram jogos muito bons contra Sporting, FC Porto, Sp. Braga e V. Guimarães. É uma equipa que provoca imensas dificuldades e coloca muita gente a atacar. Temos de estar no nosso melhor para fazer um bom jogo e vencer", alertou.O plantel também foi tema de conversa. Lage destacou o trabalho de Vinícius, eleito o melhor jogador da Liga (ver cabeça), mas deixou a ressalva de que Raul de Tomas "pode aparecer" a qualquer momento: "Há dois ou três meses, dizia-se muita coisa do Vinícius e hoje está num grande momento, tem de aproveitar. Mas é o próprio Vinícius quem diz que não nos podemos esquecer que o Seferovic foi o melhor marcador na época passada. Ele também vê a forma como o Raul treina, se dedica e que tem um enorme potencial.""Deixo o apelo a todos os benfiquistas para estarem connosco, para enchermos a Luz e conseguirmos aquilo que queremos, que é ganhar", disse esta sexta-feira Rúben Dias, em declarações à BTV.Os lesionados Rafa, André Almeida e David Tavares continuam de fora das opções de Bruno Lage e vão falhar o jogo deste sábado com o Famalicão (terceiro classificado na Liga, a 12 pontos dos encarnados).Diogo Gonçalves, emprestado pelo Benfica ao Famalicão, e os lesionados Lionn, Konaté e Patrick William não integram as opções do técnico João Pedro Sousa para a partida de hoje, na Luz.