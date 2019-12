Bruno Lage: "Se meter o Raul de Tomas meto 17 milhões no banco"

"Se meter o Raul a diferença é de três milhões. Meto 17 milhões [Vinícius] no banco ou fora da convocatória. É o equilíbrio. O mais importante é que todos trabalhem bem, independentemente do valor que custaram." Durante a antevisão à receção desta quarta-feira (20h45) ao Sp. Braga, para os oitavos de final da Taça de Portugal, Bruno Lage desvalorizou o facto de Raul de Tomas ter falhado os últimos três jogos."Não é fácil encontrar um ponta de lança que chegue ao Benfica e se afirme. Temos dois num passado recente, o Jonas e o Vinícius. Todos os outros precisaram de tempo para se adaptar", acrescentou o técnico encarnado, que insistiu numa ideia: "Todos têm que continuar a trabalhar para, na oportunidade, mostrarem valor."Contudo, é difícil que essa oportunidade surja amanhã. Inclusive para Zlobin, que foi o guarda-redes utilizado nas duas Taças. "Na Taça da Liga mudámos por estratégia, mas noutras competições escolhemos pelo momento e vamos manter a coerência nas decisões", revelou o treinador, que pode contar com Gabriel.Como onoticiou esta terça-feira, Bruno Lage não embarca em euforias: "O melhor momento foi o que fizemos no último jogo, o melhor momento será sempre o que está para vir, espero que seja amanhã. Já tivemos outra dinâmica, o que sinto é que temos muita gente competente que traz muitas dinâmicas."O técnico também não deu grande relevância às duas derrotas seguidas do Sp. Braga na Liga. "Nunca olho muito para os resultados. Olho sim para o que a equipa produz em campo", assegurou.Questionado sobre outros temas, o técnico preferiu falar mais tarde do mercado de transferências de janeiro ou da "excelente equipa" que é o Shakhtar (adversário nos 16 avos de final da Liga Europa). E recusou-se a comentar as queixas do FC Porto sobre as arbitragens."Vamos jogar contra uma grande equipa, como é o Benfica. É um jogo muito difícil para nós, a eliminar. Não era o que mais desejávamos para esta fase da Taça de Portugal", admitiu esta terça-feira Ricardo Sá Pinto. O treinador do Sp. Braga quer "concentração máxima" para "sonhar" com o apuramento. "É um jogo extra para os jogadores se superarem", completou.