Bruno Lage sob pressão em jogo de 'tudo ou nada'

Bruno Lage está sob forte pressão para o jogo decisivo desta quarta-feira (20h00), frente ao Lyon, no Estádio da Luz. Só a vitória interessa ao Benfica para continuar a viver o sonho milionário de chegar aos oitavos de final da Champions.sabe que em causa não está a continuidade do treinador dos encarnados, mas o técnico arrisca-se a acentuar a insatisfação dos adeptos devido aos recentes falhanços na prova."Vamos chegar a um título europeu". A afirmação é de Luís Filipe Vieira, no dia 24 de setembro deste ano. Um objetivo sempre vincado pelo presidente do Benfica, que quer projetar o clube a nível internacional e promover os jovens da formação nos grandes palcos para atrair os ‘tubarões’ europeus. Mas dentro das quatro linhas os resultados não estão a corresponder.Nos últimos 15 jogos na Champions, o Benfica perdeu 12 vezes. Números apresentados por Rui Vitória e Bruno Lage. O atual treinador do Benfica está a ter uma estreia na Liga dos Campeões para esquecer: dois jogos com exibições fracas e a serem refletidas nos resultados (1-2 com o Leipzig e 1-3 com o Zenit).Se sair novamente sem pontos, frente ao Lyon, Bruno Lage não tem o lugar em risco, mas as críticas na estrutura e nas bancadas vão aumentar e acentuar o desgaste. As alterações no onze e os jogos sem agressividade contrastam com a ambição europeia do clube.O Estádio da Luz vai ser, por isso, palco de uma autêntica final. O Benfica já esgotou o ‘plafond’ de derrotas no grupo e tem de aproveitar da melhor maneira os dois jogos que faltam em casa (Lyon, quarta-feira, e Zenit , 10/12). Sendo que os encarnados, quando receberem os russos, já poderão não ir a tempo de dar a volta (será o último jogo desta fase).O Benfica joga ainda em França, com o Lyon (5/11), e na Alemanha, com o Leipzig (27/11).A equipa de juniores do Benfica perdeu este domingo os primeiros pontos no campeonato, ao empatar em Alcochete (2-2) com o Sporting. Tiago Ferreira (27’) deu vantagem aos leões e Henrique Araújo fez o empate (42’). O Sporting voltou a ficar na frente, por intermédio de Tiago Ferreira (48’), e Francisco Saldanha fez o 2-2 final (56’).Os bilhetes disponibilizados para adeptos e sócios do Benfica para o jogo com o Tondela (fora, no próximo domingo, às 15h00, referente à 8ª jornada da Liga) começam esta segunda-feira a ser vendidos. Numa primeira fase, apenas estão habilitados os detentores de Red Pass.O Benfica doou parte da receita de bilheteira ao Cova da Piedade, depois do jogo a contar para a Taça de Portugal. Cerca de 2 mil pessoas assistiram ao encontro no Estádio José Martins Vieira, que terminou com a vitória dos encarnados (4-0).André Almeida continua fora das opções de Bruno Lage e não deve jogar com o Lyon. Águias esperam que o defesa regresse em Tondela, no domingo, visto que já treina sem limitações da lesão muscular na coxa esquerda, que sofreu a 28 de setembro, com o V. Setúbal. Tomás Tavares será aposta frente ao Lyon.Vinícius, autor de dois golos na vitória do Benfica (4-0) frente ao Cova da Piedade (3ª eliminatória da Taça de Portugal, na passada sexta-feira), tem fortes possibilidades de ocupar o lugar que tem sido de Raul de Tomas. O espanhol arrisca ficar no banco e o brasileiro fará dupla inicial com o suíço Haris Seferovic.nFlorentino espreita a estreia na Champions esta quarta-feira, frente ao Lyon, e deverá ser titular no onze de Bruno Lage, apurou oO técnico vê a dupla formada pelo jovem de 20 anos e por Gabriel como a ideal para o miolo, tendo apostado nela no primeiro jogo da época, com o Sporting (5-0), na Supertaça, a 04 de agosto.No entanto, essa dupla não se repetiu depois porque as lesões baralharam as contas do técnico. Gabriel lesionou-se nesse jogo no Estádio Algarve e só voltou a estar apto a 24 de setembro, quando Florentino estava indisponível, por se ter lesionado no menisco interno do joelho direito frente ao Sp. Braga (4-0), a 1 de setembro.O regresso do jovem à competição aconteceu na sexta-feira passada, quando entrou aos 70’, para o lugar de Samaris, frente ao Cova da Piedade (4-0).