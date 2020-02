Bruno Lage sobre clássico no Dragão: "Foi pena, fizemos em termos ofensivos tudo o que tínhamos para fazer"

Bruno Lage apreciou o exibição da equipa, apesar do resultado adverso no Estádio do Dragão. "Vínhamos com o objetivo de vencer, foi pena. Fizemos em termos ofensivos tudo o que tínhamos para fazer e acreditámos sempre. Após o 1º golo, a equipa parte para uma exibição muito boa, chega com muita qualidade ao 2º golo. Mas por muito que preparemos estas situações, sabemos o poderio do Marega a atacar a profundidade, preparámos isso ao máximo mas mesmo assim a bola conseguiu lá entrar e a oportunidade foi criada para o 3º golo."Com uma desvantagem de 2 golos ao intervalo, o Benfica entrou a dominar no 2º tempo. "Fizemos uma 2ª parte com personalidade, que era o que tínhamos de fazer. Esquecer o resultado, ir para o jogo, porque primeiro tínhamos de colocar o jogo num ritmo muito alto. Ter bola, sem medo de a ter, continuar a jogar, fizemos logo o 3-2 e depois, em função daquilo que foi o resultado, podíamos ter feito mais um golo. Há uma grande oportunidade de Seferovic, há um remate de Chiquinho, podíamos tentar arriscar colocando homens na frente, com jogo mais direto, aproveitar a 2ª bola para jogar na largura... sabemos que a intenção do FC Porto era continuar a pressionar e condicionar ao máximo o nosso jogo. Por isso, fica um pouco a nossa vontade de jogar, pena como sofremos os três golos."Bruno Lage explicou o que correu menos bem no relvado do Dragão. "Olhando para os nossos dois golos, fomos várias vezes aos corredores, tivemos gente a entrar entre defesas, procurar a profundidade... sabemos que o FC Porto defende muito bem o cruzamento. Tínhamos de fazer os cruzamentos que fizemos, quer no 1º golo quer pela oportunidade do Seferovic. Ou por trás, ou pela frente da linha defensiva... pelo ar, eles são muito fortes nesse aspeto. Era isso que tínhamos de abanar. Sentíamos que a pressão ia ser alta e tínhamos de fazer muita circulação, por dentro, por fora, receber a bola muito atrás dos dois médios que saem na pressão, procurar a profundidade. Foi o que tentámos fazer. Por isso digo, em termos ofensivos estivemos muito bem, fizemos o que nós pedimos. A maneira como sofremos os golos penaliza-nos o resultado"O Benfica arriscou e terminou a partida com Dyego Sousa, Seferovic e Vinícius na frente de ataque. Três avançados para tentar o empate mas não surtiu efeito. Ainda assim, Bruno Lage elogiou a resposta da equipa. "Foi a entrada de três homens na frente, abrir com Grimaldo e Chiquinho, Rafa como vagabundo a jogar entre linhas. A única questão seria ter os dois médios para quando a bola saísse mais à frente estarem mais subidos para ganharmos a 2ª bola e manter o jogo no meio-campo ofensivo. A equipa fez o que pretendíamos e mais uma vez, uma boa resposta, frescura física enorme. Por isso, olhar para o que foi o resultado, é pena, fizemos tudo para ganhar e era a nossa motivação. Olhar para a forma como saímos daqui, saímos com 4 pontos. Olhar para a 2ª parte e não podemos deixar nem de correr nem de jogar. As equipas têm de jogar melhor do que nós, correr mais do que nós, continuar nesta dinâmica porque só assim seguimos em frente. Foi o que fizemos, esquecer o resultado, partir para a 2ª parte, independentemente dos erros que cometemos, com personalidade para jogar como equipa grande que somos."Os quatro pontos de vantagem sobre o FC Porto não vai diminuir a intensidade dos encarnados na Liga. "Estou há 13 meses à frente do Benfica, estamos sempre em estado de alerta máximo. Nunca relaxamos, a nossa motivação é sempre vencer jogos. Olhar para o jogo, perceber como temos de jogar e vencer. E é com esse estado de alerta que vamos a Famalicão, jogar bem, fazer um bom jogo para atingir a final da Taça"