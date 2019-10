Bruno Lage: "Temos condições para jogar melhor"

"Temos condições para jogar melhor. O mais importante é que, quando as exibições não surgem com a qualidade que já surgiram esta época, conquistemos os três pontos. É com pontos que se fazem os campeões". Foi desta forma que Bruno Lage reagiu esta terça-feira à questão da quebra exibicional da equipa, na antevisão ao jogo (hoje, às 20h15, na Luz) com o Portimonense.O treinador do Benfica garantiu ainda que "a forma de trabalhar é a mesma" e que há "determinadas situações" que não estão a permitir ao plantel ter o mesmo nível exibicional da época passada. Uma delas é o estado do relvado da Luz que, segundo Lage, é uma contrariedade que está prestes a ser resolvida."O problema foi detetado internamente desde o jogo com o FC Porto. Percebeu-se que não havia condições de colocar o relvado nas condições do da época passada e começou a pensar-se em alterá-lo.Vamos fazê-lo brevemente, para que também seja outro fator a nosso favor", adiantou o treinador, de 43 anos.Quanto à série de quatro jogos em 11 dias que o Benfica terá pela frente, Lage admite que não é fácil trabalhar debaixo de um calendário tão apertado."Se fosse possível jogar com três dias de intervalo, ou seja, de quatro em quatro dias, metade dos problemas, quer a nível de lesões, quer ao nível de recuperação, nem se colocavam. Infelizmente, ou felizmente porque é aquilo que move a dimensão do espetáculo e do futebol, são os horários da televisão", disse.Em relação ao adversário, Bruno Lage elogia o Portimonense lembrando a resposta dos algarvios perante os "grandes". "É uma equipa competente. Pode jogar em diversos sistemas e tem sempre boas exibições contra equipas grandes. Basta ver o jogo que fizeram esta época contra o FC Porto e o jogo que fizeram, no ano passado, contra nós.""Vamos disputar mais um jogo sabendo que é difícil ganhar, mas cientes de que podemos disputar os pontos. Espero que a minha equipa aborde o jogo olhos nos olhos, sem medo e sem receio", disse esta terça-feira António Folha, técnico do Portimonense, sobre o jogo com o Benfica."Temos dois analistas lá em cima que nos passam a informação. Comunicam com o Veríssimo [treinador-adjunto] e depois ele dá-me indicações. Ao intervalo tenho algumas imagens pré-estabelecidas em função do que quero e da estratégia. Essa é a nossa forma de trabalhar", disse esta terça-feira Bruno Lage, em resposta às suspeitas levantadas por Rui Gomes da Silva.O antigo vice-presidente do Benfica disse que o técnico recebe instruções técnicas durante os jogos "vindas de cima".Chiquinho entrou bem no jogo com o Tondela e pode mesmo ser titular na partida de hoje, substituindo o marroquino Taarabt no apoio ao avançado Seferovic. Chiquinho vem de uma lesão recente.O Benfica decidiu esta terça-feira mudar o relvado do Estádio da Luz, numa reunião que decorreu na sede de uma empresa na Holanda, em que estiveram Rui Costa (administrador da SAD), Tiago Pinto (diretor-geral do futebol) e dois especialistas do clube.O custo da operação é na ordem dos 200 mil euros, que as águias querem que sejam pagos pela empresa que, em junho, colocou o atual tapete verde, que está degradado. A nova relva viajará da Holanda e deverá começar a ser colocada no dia 3 de novembro.Segundo fonte oficial ds águias, deverá estar em condições para o embate com o Marítimo, no dia 30 de novembro, na jornada 12 da Liga. Até essa data, o Benfica irá realizar dois jogos em casa, ambos para a Liga: hoje (Portimonense) e no dia 2 de novembro (Rio Ave).O Benfica chegou a equacionar fazer uma remodelação profunda no atual relvado, o que não irá suceder devido à opinião dos especialistas ouvidos esta terça-feira na Holanda. Nos últimos dias, porém, o atual tapete foi alvo de cuidados especiais para estar nas mínimas condições nos próximos dois jogos.