Bruno Lage vai poupar na Taça a pensar no Dragão

Bruno Lage vai poupar alguns dos habituais titulares no jogo de terça-feira (19h15), na Luz, com o Famalicão, para a Taça de Portugal. A decisão está relacionada com o pouco tempo que distancia esse encontro da visita ao estádio do FC Porto, no sábado, que pode ser decisiva na luta pela conquista da Liga.O técnico benfiquista está convicto de que as segundas linhas dão todas as garantias, apesar de pela frente estar o surpreendente Famalicão, que ocupa o 5º lugar no campeonato. Além disso, um eventual resultado negativo pode ser corrigido na partida da segunda mão, mesmo que ela se dispute, no Minho, a 11 deste mês.Bruno Lage espera um jogo altamente intenso no Dragão, em que a frescura física terá um papel fundamental. Daí que queira resguardar algumas pedras que considera cruciais.Não é de esperar uma revolução no onze face à última partida, mas há uma mão-cheia de candidatos ao descanso. A começar por Odysseas (Zlobin tem sido o titular na baliza na Taça). Na defesa, André Almeida deverá ceder o lugar a Tomás Tavares. Ferro teve alguns problemas físicos nas últimas semanas e poderá ser substituído por Jardel.Nuno Tavares não jogou este domingo pela equipa B e será uma alternativa a Grimaldo. Do meio-campo para a frente, Chiquinho e Seferovic poderão alinhar nos lugares de Pizzi e Vinícius.Dyego Sousa não pode jogar esta terça-feira, porque o Benfica não vai receber o certificado internacional a tempo. A federação chinesa de futebol está fechada com o prolongamento das férias do Ano Novo chinês devido à epidemia do coronavírus.