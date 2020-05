Bruno Lage: "Vamos correr muito pelos adeptos"

"Estamos determinados em fazer uma ponta final ao nível da nossa competência. Vamos correr muito. Vamos fazê-lo por todos os adeptos e por quem sempre tem tudo feito para que nada falte a este grupo de trabalho". Palavras de Bruno Lage, treinador do Benfica, que marcaram o dia do regresso da equipa de futebol aos treinos de relva, ontem no Seixal.Numa mensagem veiculada pelos canais de comunicação do clube, Lage manifestou satisfação pelo regresso: "Há muito tempo que esperávamos o que hoje [segunda-feira] acontece: voltar ao Seixal, voltar à relva, voltar a preparar o que falta cumprir da temporada 2019/20".O técnico falou depois do fim de uma fase e do início de outra, no que diz ser um "contexto que continua a ser inédito para treinadores e futebolistas". E deixou uma promessa: "Não será por isso que deixaremos de andar a mil, nem será isso que nos fará esquecer, por um minuto que seja, os objetivos que mantemos para a parte final da época". Deixou ainda claro que os treinos de conjunto ficam para uma fase posterior: "Entrámos em contagem decrescente, sabendo, como sempre, que todos os treinos contam. Mesmo os que vamos ter de fazer, durante algum tempo, com os jogadores em trabalho individual".Lage foi um dos primeiros a chegar ao Seixal (perto das 8 horas), onde os trabalhos da ‘segunda pré-época’ de 2019 /2020 vão agora prosseguir.