Bruno suspenso por um ano e proibido de ir às eleições

Ilegalidade na nomeação de Elsa Judas para mesa da assembleia dita um ano de suspensão.

Por Henrique Machado e Tânia Laranjo | 01:30

Bruno de Carvalho apresentou esta quinta-feira a sua recandidatura à liderança do Sporting, mas a mesma não será aceite porque o ex-presidente está suspenso de sócio do clube por um ano, conforme foi ontem decidido pela comissão de fiscalização - Bruno será hoje notificado da suspensão. E também o seu ex-braço-direito na administração da SAD, Carlos Vieira, que anunciou a intenção de se candidatar, não terá hipótese - fica suspenso para os próximos dez meses.



É este o resultado da apreciação do primeiro processo disciplinar instaurado - que assenta na nomeação, considerada ilegal, de Elsa Judas para a liderança transitória da Mesa da Assembleia Geral (MAG) - e já foi, ontem, comunicado à comissão de gestão do clube.



Do antigo elenco diretivo de Bruno de Carvalho ficam ainda suspensos de sócios, por dez meses, Rui Caeiro, José Quintela, Luís Gestas e Alexandre Godinho. Apenas Luís Roque escapa com uma medida de admoestação, por estar ausente do País quando foram tomadas decisões.



Ou seja, considerou a comissão de fiscalização que não existia legitimidade para nomear Elsa Judas para a comissão transitória da MAG - assumindo a destituição de Jaime Marta Soares - e que essa foi uma ilegalidade de Bruno Carvalho e dos seus pares. Judas marcou depois duas assembleias gerais, que só não se realizaram por força de uma providência cautelar.



Segundo a apreciação da comissão de fiscalização, foi também através dessa comissão transitória da MAG, considerada ilegal, que tentaram boicotar a assembleia de 23 de junho, na qual foi decidida a destituição de Bruno de Carvalho da presidência do Sporting. Há outros processos disciplinares em curso.



"Não nos conseguem desmobilizar"

"Quem não deve não teme. Não matei ninguém ou roubei alguém. Só tentei defender o Sporting. O processo é todo ilegal. Não nos conseguem desmobilizar e vão ser obrigados a levar-nos a eleições [8 de setembro]. Nós vamos a eleições e já agimos juridicamente", disse ontem Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, em reação à suspensão por um ano pela comissão de fiscalização do clube. O antigo líder leonino acrescentou: "Não me considero suspenso de absolutamente nada."