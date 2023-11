O grupo empresarial do FC Porto fechou a época passada com um prejuízo de 48,3 milhões de euros, o que resultou num agravamento dos capitais próprios negativos de igual valor para 191,5 milhões de euros. Este ‘buraco’ promete aquecer a próxima assembleia geral portista, no dia 29, que tem como ordem de trabalhos precisamente a discussão e aprovação das contas.









