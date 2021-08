Burocracias afastam adeptos das bancadas no arranque do campeonato de futebol

O FC Porto deparou-se com dificuldades inesperadas na venda de bilhetes, que esta sexta-feira ainda estavam longe de esgotar para a 1ª jornada do campeonato, apesar da lotação do Dragão estar reduzida a 33%. Na SAD portista, apurou o, justifica-se o afastamento dos adeptos com as restrições de acesso ao estádio e os elevados custos motivados pela Covid.Para a receção de domingo, às 18h00, ao Belenenses SAD, o FC Porto começou por disponibilizar 16 510 bilhetes (um terço da lotação do Dragão) no dia 1 deste mês. O processo de venda foi sendo progressivamente alargado nos dias seguintes, sempre a detentores de passe anual nas temporadas passadas. Na quarta e quinta-feira, foi a vez de os sócios portistas poderem adquirir os ingressos, mas mesmo assim estes não esgotaram.