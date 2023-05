Os jogadores do plantel do Benfica estão a passar ao lado das ações levadas a cabo, desde quarta-feira, pela Autoridade Tributária, na denominada ‘Operação Penálti’. Segundo apurou o CM, existe a convicção generalizada entre os responsáveis técnicos e administrativos do clube que as buscas feitas a casa de alguns futebolistas poderiam ter sido evitadas, numa semana tão sensível como esta, que antecede um dérbi que pode ser decisivo para as contas do título.









