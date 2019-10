Cabeça de Ferro garante vitória ao Benfica

Vitória, três pontos e registo imaculado de Bruno Lage na Liga fora de casa desde que assumiu o comando técnico do Benfica. Estas foram as melhores coisas que o campeão nacional conseguiu retirar do triunfo em Tondela – pela margem mínima –, obtido com uma exibição fraca.O Benfica mudou três peças face ao jogo a meio da semana passada para a Champions (André Almeida, Pizzi e Taarabt), mas foi o Tondela que esteve quase sempre melhor do que o campeão nacional. Com cinco defesas, a equipa de Natxo González anulou por completo o ataque do Benfica.Foi mesmo da equipa beirã as três melhores chances de golo. O grego Odysseas travou de forma superior os remates de Denilson Junior e Xavier.Depois, e no único remate à baliza no primeiro tempo, o Benfica foi de uma enorme eficácia e fez o golo. Ferro, sem tirar os pés do chão, cabeceou para o 1-0. O Tondela não deixou de responder, sempre com transições rápidas que deixavam frequentemente para trás o meio-campo encarnado.O descanso chegou, mas as ideias de inverter o resultado por parte do Tondela ficaram no balneário. Com muito menos intensidade e com mais controlo do Benfica, a equipa da casa foi-se arrastando nos segundos 45 minutos, ficando a nítida sensação de que o empate só poderia chegar num lance fortuito ou de bola parada.O Benfica acabou por dominar mais o encontro, isto apesar do jogo com os franceses do Lyon na última quarta-feira. Bruno Lage fez entrar Chiquinho (regresso após lesão) para o lugar do apagado Taarabt e o Benfica melhorou. Teve mais posse de bola e conseguiu, em poucos minutos, fazer mais do que aquilo que tinha feito no primeiro tempo: duas oportunidades para dilatar o marcador.O Benfica acaba por passar em Tondela, continua com os problemas de outros jogos, mas agora com uma outra preocupação: grande incapacidade de criar situações de golo. Sem Rafa e Raul de Tomas, lesionados, mas com Vinícius no banco, Lage preferiu apostar em Taarabt no onze no apoio a Seferovic. Uma opção mais conservadora que acabou por falhar, já que o marroquino pouco ou nada acrescentou a nível ofensivo.Bruno Lage sai de Tondela, mantendo um registo impressionante: 13 vitórias fora, em outros tantos jogos na Liga, desde que chegou à equipa A. O Benfica é segundo, com os mesmos pontos (21) que o líder FC Porto.Bruno Lage voltou a comentar a onda de lesões da equipa do Benfica, após a vitória sobre o Tondela (1-0). "Há lesões e lesões. Se contarem com a situação do Raul de Tomas como lesão e com a do Grimaldo que pára dois dias para não agravar como lesão, esse número é exagerado. Não temos conhecimento da causa das lesões, há muito tempo que as temos. Foi identificado o problema, vamos tentar resolver da melhor maneira. Independentemente dos jogadores, tem de haver um coletivo capaz de resolver e, depois, mentalidade em função dos momento", afirmou.Sobre o jogo, o técnico disse que foram três pontos muito importantes. "Sabíamos que era um adversário difícil, num campo difícil e num jogo a seguir a uma competição europeia com um enorme desgaste da nossa parte. Era isto que se pedia, entrar em campo e ganhar o jogo. Estou satisfeito com o resultado", afirmou.