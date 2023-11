O Moreirense venceu o vizinho Vitória, por 1-0, no dérbi concelhio de Guimarães. A equipa da Cidade Berço falhou o assalto ao 3.º lugar antes da receção ao FC Porto.





Os visitantes entraram pressionantes, mas o Moreirense soube colocar equilíbrio no jogo e até criou o primeiro momento perigoso, num cabeceamento de Madson ao lado. Com as equipas taticamente encaixadas, os lances de bola parada poderiam ser determinantes e na sequência de dois cantos Mangas e Tomás Ribeiro também falharam o alvo.