"No Sporting todos pensam em conquistar títulos. Sabemos que estamos em desvantagem, mas não vale a pena fazer contas. Queremos ganhar os jogos todos e ainda temos a Taça de Portugal [perdeu com o FC Porto em Alvalade por 1-2 na 1ª mão]. A cabeça está virada para os êxitos”, afirmou Rúben Amorim sobre a possibilidade de os leões revalidarem o título, antes do jogo deste sábado com o V. Guimarães.









O técnico leonino reconhece que será um desafio difícil frente a um adversário aguerrido: “É talvez dos jogos mais complicados para montar o onze. Avaliamos tudo e fica tudo mais claro. Durante a semana treinaram todos bem, mas já tenho uma ideia. Há muitos jogadores que mereciam ser titulares, mas não vão ser porque o principal objetivo é vencer.”

E o técnico até aproveitou para deixar um aviso aos “egos grandes” do plantel: “O Sporting está em primeiro lugar. Eles sabem que podem jogar todos. Quem tiver o ego muito grande e quiser sempre jogar não vai ter hipóteses nesta equipa. Não vou recompensar jogador nenhum com o ego muito grande. Vou recompensar aqueles que trabalham sempre. A melhor equipa vai a jogo. Para este momento, eles sabem que esta é a melhor equipa.”









O Sporting não sofre golos há três jogos, o que dá algumas garantias ao técnico: “Mantendo a baliza a zero estamos mais perto de ganhar. Nós marcámos sempre, tirando o jogo com o City, e assim é mais fácil. O foco é marcar golos e jogar da mesma forma que costumamos fazer em todos os jogos.”





PORMENORES

Palhinha e Ugarte



Amorim acredita que Palhinha (Portugal) e Ugarte (Uruguai) vão voltar às seleções, apesar de agora terem ficado de fora.





Hugo Viana e o PSG



“O Viana é imprescindível. O seu papel tem sido crucial”, disse Amorim sobre o diretor desportivo que foi apontado ao PSG.





Elogios ao Benfica



“O Benfica eliminou um grande [Ajax] de um país com o qual estamos em competição [devido ao ranking da UEFA]. Parabéns ao Benfica”, afirmou Amorim.