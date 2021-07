O regresso do público aos estádios está marcado para sábado na Supertaça (20h45, TVI). Esta quinta-feira, pela manhã, espera-se que os adeptos do Sporting e do Sp.Braga façam voar das bilheteiras os cerca de 3600 ingressos que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) disponibilizou para cada uma das equipas, apurou o CM.A euforia é grande e é esperada uma forte adesão à compra dos bilhetes que serão colocados à venda logo pelas 9h00 tanto no Estádio José Alvalade, como no Municipal de Braga.