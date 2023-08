Por cada golo marcado, os árbitros vão dar um minuto extra para compensar o tempo perdido nos festejos. Esta é uma das principais novidades para a nova temporada no que toca às instruções que foram dadas pelo Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).





O CA reuniu com todos os clubes da I Liga para partilhar as orientações que os árbitros receberam. O tempo de compensação foi um dos temas abordados. Além da questão dos festejos (uma parte que tenha cinco golos terá mais cinco minutos, por exemplo), também o período atribuído às substituições foi revisto, com um aumento de 50% no tempo extra: passa dos atuais 30 segundos para 45 segundos por cada alteração. Por último, os árbitros receberam indicações para intensificarem a devida compensação pela assistência a jogadores ou a gestão e controlo de conflitos em campo.