Caem as negociações com o Milan e Taremi permanece no FC Porto

Taremi vai estar ao serviço do FC Porto por mais uma época. O anúncio foi feito, esta quinta-feira, pelo Porto Canal, após uma reunião entre o jogador e o presidente dos 'dragões', Pinto da Costa.

Il #Milan ha fatto di tutto e di più per prendere Mehdi #Taremi, ma quando ti scontri con un «sistema» come quello del #Porto, dove viene imposta la presenza di un intermediario inutile ai fini della contrattazione, diventa difficilissimo portare a casa le trattative, specie se… — Pietro Mazzara (@PietroMazzara) August 31, 2023

De acordo com uma publicação no site Porto Canal, "uma reunião realizada entre Jorge Nuno Pinto da Costa e Mehdi Taremi esta quinta-feira determinou a continuidade do avançado iraniano no FC Porto em 2023/24 e o encerramento de negociações com o AC Milan tendo em vista a sua transferência".Nas redes sociais, o jornalista italiano, Pietro Mazzara, deixou criticas ao 'sistema' do FC Porto pelos contornos da transferência do ponta de lança para o Milan, que mais tarde caiu por terra."O Milan fez tudo e mais alguma coisa para conseguir Mehdi Taremi, mas quando se depara com um "sistema" como o do Porto, em que a presença de um intermediário inútil é imposta para efeitos de negociação, torna-se muito difícil concluir as negociações, especialmente se isso também levar a um aumento das exigências do jogador", afirmou Pietro."As exigências de Pedro Pinho em termos de comissões estavam fora de qualquer lógica. E assim, o Milan desistiu, apesar do acordo com o Porto por 15 + 3 (milhões de euros)", acrescentou.