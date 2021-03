Câmara de São João da Pesqueira cria programa para apoiar comércio local afetado pela Covid-19

A Câmara de São João da Pesqueira anunciou, esta quarta-feira, a criação de um programa de apoio destinado aos empresários que tiveram de encerrar total ou parcialmente os estabelecimentos, entre 15 janeiro e 15 março, devido à Covid-19.

Atendendo aos "prejuízos económicos causados pela pandemia no comércio" deste concelho do norte do distrito de Viseu, a autarquia decidiu atribuir diretamente um apoio financeiro aos empresários.

Segundo a autarquia, "para os estabelecimentos arrendados que tenham estado encerrados ou com atividade suspensa, o apoio corresponde a 100% do valor de duas rendas mensais, acrescido de uma componente fixa única de 250 euros, com o limite global de dois IAS [Indexante de Apoios Sociais]", ou seja, 877,62 euros.

"Para os estabelecimentos arrendados que tenham estado com atividade parcialmente suspensa, o apoio corresponde a 50% do valor de duas rendas mensais, acrescido de uma componente fixa única de 150 euros, com o limite global de um IAS (438,81 euros)", acrescenta.

No caso em que os estabelecimentos são do próprio empresário ou empresa ou estão cedidos a título gratuito, caso tenham estado "encerrados ou com atividade suspensa, o apoio corresponde a uma componente fixa única de 250 euros".

A autarquia refere ainda que, "para os estabelecimentos do próprio empresário ou empresa ou cedidos a título gratuito que tenham estado com atividade parcialmente suspensa, o apoio corresponde a uma componente fixa única de 150 euros".

A Câmara de São João da Pesqueira promete divulgar em breve os requisitos e elementos necessários para a formalização das candidaturas.

