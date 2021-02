Câmaras de vigilância tramam ex-diretor desportivo do Vitória

As imagens de videovigilância do Estádio do Bonfim, em Setúbal, sustentaram a queixa que a ex-direção do Vitória, presidida por Paulo Gomes, apresentou contra Rodolfo Vaz, antigo diretor-desportivo, pelo alegado furto de um troféu.As imagens, ao que oapurou, mostram o antigo funcionário a sair com o troféu da sala onde estava exposto, no Bonfim.Assim que visionada a alegada prova nas câmaras do clube foi feita queixa-crime à Polícia. O troféu, de 1929 e com um valor mínimo de cinco mil euros, viria, quarta-feira, a ser devolvido ao clube pela PSP, em Torres Vedras.Rodolfo Vaz, que nega qualquer crime, diz que levou o troféu para ser reparado numa oficina e assim que regressou a Portugal foi recolhê-lo, devolvendo-o à PSP, terça-feira.