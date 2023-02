Camisola de Cristiano Ronaldo leiloada para ajudar vítimas do terramoto na Turquia

Merih Demiral revelou ter falado com Cristiano Ronaldo sobre os incidentes na Turquia, que já geraram milhares de mortos e feridos, na sequência de um terramoto sentido fortemente a Sul do país. O defesa da Juventus, que coincidiu com o português nos italianos, irá colocar uma camisola a leilão para que o dinheiro da mesma possa reverter para ajudar quem necessita."Falei agora mesmo com o Cristiano. Ele disse que estava muito triste com o que aconteceu na Turquia. Estamos a leiloar a camisola autografada do Ronaldo da minha coleção. Todo o lucro do leilão será usado para beneficiar quem está na zona do terremoto", referiu o internacional turco através das redes sociais.Minutos mais tarde, também através do Twitter, revelou que Bonucci fez o mesmo que o capitão da Seleção Nacional. "Expressou a sua tristeza e disse que está ao lado do nosso povo", vincou Demiral.