Camisola doada por Cristiano Ronaldo para ajudar crianças com paralisia cerebral vendida entre polémicas

A T-shirt do Al Nassr doada por Cristiano Ronaldo para ajudar dois meninos da Lousã com paralisia cerebral foi comprada por 3 500 euros.

A camisola do astro português foi vendida com o objetivo de angariar fundos que revertem para pagar os tratamentos de Afonso e Isa. A licitação, feita por uma mulher do Marco de Canaveses, aconteceu a três minutos do fim do prazo do leilão.

As mães das crianças sofreram nos últimos momentos antes da venda. Isto porque apareceu na plataforma uma licitação de um homem por 10 mil euros.

Contudo, depois de ser contactado, o suposto licitador disse que não sabia nada sobre o assunto e que alguém teria inserido os seus dados por brincadeira. Mas a "nega" deste homem não foi a única contrariedade para as mães.

Contactados, alguns licitadores ou não atendiam, ou diziam que o valor que deram era superior às suas reais capacidades financeiras.

A mãe de Afonso precisa de oito mil euros para pagar 20 sessões de tratamentos em Braga. A progenitora de Isa necessita de 2 500 euros para pagar uma almofada feita à medida para a filha colocar na cadeira de rodas.

As famílias das crianças admitem que vivem à custa de donativos e de apoios, e acusam o estado de falta de ajuda.



Luís Castro como intermediário





As famílias conseguiram a ajuda de Ronaldo graças ao agente desportivo Pedro Pedrinho.O homem, conterrâneo das crianças, conhece Luís Castro, treinador do português no Al Nassr. O técnico mostrou-se disponível a ajudar e falou com Ronaldo, que autografou a camisola.