A camisola utilizada pelo Nápoles no jogo do passado fim de semana frente ao Hellas Verona, comemorativa do primeiro aniversário da morte de Diego Armando Maradona, está marcada pela polémica. Tudo porque o clube (onde o astro argentino jogou de 1984 a 1991) não pediu autorização para usar a imagem estilizada à família da lenda do futebol mundial. E como tal, o clube napolitano vai ser processado.“A camisola de homenagem é um motivo de orgulho, mas lamento a falta de consideração do Nápoles. Nós, herdeiros legítimos, nunca estivemos envolvidos nisto e não demos qualquer aval para esta operação”, justificou Diego Júnior, um dos filhos de Maradona.