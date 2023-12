Camisolas que Messi usou quando Argentina ganhou o Mundial 2022 leiloadas por 7 milhões de euros

7 096 440,00

Seis camisolas usadas por Lionel Messi usadas no Campeonato do Mundo de 2022, ano em que a Argentina conquistou a taça, foram vendidas por 7,8 milhões de dólares (num leilão em Nova Iorque, EUA, esta quinta-feira.A casa de leilões Sotheby's disse que o preço do conjunto de camisolas bateu o recorde anterior para a venda de um item associado ao jogador, tornando-as as lembranças desportivas mais valiosas leiloadas este ano, avança a Reuters.A coleção incluía a camisola que Messi usou durante a primeira parte da final contra a França no Qatar."Estas camisolas históricas não são apenas uma recordação tangível de um dos momentos mais importantes da história do desporto, mas estão principalmente ligadas ao momento culminante da carreira do jogador de futebol mais condecorado da história", afirmou Brahm Wachter, Diretor de Coleccionáveis Modernos da Sotheby's.A camisola de Michael Jordan do jogo de abertura da final da NBA de 1998 detém o recorde do preço mais elevado pago por um objeto de recordação desportiva usado num jogo, tendo sido vendida por 10,1 milhões de dólares (no ano passado.